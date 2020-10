Amallah : "Les penalties nous ont fait courber l'échine"

Selim Amallah était logiquement déçu après la défaite 3-0 du Standard contre Benfica jeudi soir en Europa League mais a préféré voir le verre à moitié plein lors des interviews d’après match. "On a fait une première mi-temps où ils nous ont mis sous pression mais on a su tenir le coup. Ensuite, on a encaissé sur un penalty litigieux et c’est ça qui a été le tournant du match", a expliqué l’ailier liégeois qui n’a pas de regrets sur la façon dont l’équipe a abordé la rencontre.

"On savait qu’on allait tomber sur une équipe plus forte que nous. On a joué avec un bloc très bas, on aurait pu les chercher plus haut mais c’était compliqué avec la pression qu’ils nous mettaient. Je pense qu’on a retrouvé une équipe. Durant la première mi-temps, on a bien travaillé les uns pour les autres et on a bloqué une équipe de Benfica qui n’a pas su trouver la faille. Ce sont les penalties qui nous ont fait courber l’échine."