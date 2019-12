9 décembre 2009 : Quand la reprise de Sinan Bolat a envoyé le Standard au septième ciel

C'est le 9 décembre 2009 que Sinan Bolat, alors gardien titulaire au Standard, a propulsé les Liégeois au 7e ciel d'une reprise de la tête d'anthologie. Pile dix ans plus tard, replongeons nous dans ce match inoubliable pour le football belge.

Il est 20h45, Sclessin est plein à craquer. Malgré une belle campagne de Ligue des Champions et une troisième place provisoire, le Standard reste à la merci de l'AZ Alkmaar. En cas de défaite face à des Bataves accrocheurs, les Rouches seraient éliminés de toute compétition européenne. La tension est palpable. Et malgré un bon début de match des Liégeois, Sclessin va être cueilli à froid. Juste avant la mi-temps, Jeremain Lens est à la retombée d'un centre au cordeau côté gauche. Sa reprise, au premier poteau, laisse Bolat de marbre. C'est 0-1, le Standard est virtuellement éliminé.

Reboostés par un discours de Lazlo Böloni à l'entracte, les onze joueurs liégeois veulent faire pencher la balance en seconde mi-temps. Pourtant, rien ne leur réussit. L'AZ est solide, la défense infranchissable. Les secondes s'égrènent irrémédiablement. Ouf de soulagement dans les travées quand l'arbitre, Martin Atkinson octroie cinq minutes de temps additionnel. Tout est encore possible. Il reste une poignée de secondes à jouer. Dernière action, dernier coup-franc côté droit. Le Standard tente le tout pour le tout, même Sinan Bolat se prête aux avants-postes. C'est Benjamin Nicaise qui se place derrière le cuir. Son ballon est brossé, précis, vers le petit rectangle. Et tel un ange tombé du ciel, sorti de nulle part, Bolat s'élève plus haut que tout le monde et catapulte un coup de casque puissant dans le but adverse. 1-1, le Standard repasse devant ! Sclessin érupte, le gardien, turc lui, devient fou. Il pique un sprint, traverse tout le terrain et laisse exprimer sa joie. "Personne n'a su me rattraper. J'ai peut-être été plus vite qu'Usain Bolt" expliquait-il avec le recul en rigolant.

Plus rapide qu'Usain Bolt, on ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : à Liège, et dans tout notre Royaume, ce but, sorti de nulle part, restera gravé pendant très longtemps.