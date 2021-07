WTA Palerme : Kimberley Zimmermann se hisse en finale du double d'un tournoi WTA pour la première fois

Kimberley Zimmermann et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe se sont qualifiées pour la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 235.238 dollars, vendredi. Zimmermann et Routliffe, têtes de série N.4, ont battu en demi-finale la Russe Alexandra Panova et l'Allemande Julia Wachaczyk 6-2, 6-4 après 1 heure et 22 minutes.

Zimmermann, 25 ans, 140e joueuse mondiale en double, disputera sa première finale sur le circuit WTA. Sur le circuit ITF, elle compte 17 succès en double et deux en simple. La semaine passée, la paire belgo-néo-zélandaise avait atteint les demi-finales du tournoi de Lausanne.

Zimmermann et Routliffe devront encore patienter avant de connaître leur adversaire en finale. Dans l'autre partie du tableau, le quart de finale entre le duo tête de série N.1, formée par la Japonaise Eri Hozumi et la Chinoise Zhang Shuai, et la paire italienne Matilde Paoletti/Lisa Pigato, doit se jouer en soirée. Les gagnantes défieront ensuite en demi-finale les Russes Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova.