What the foot ?! Tour du monde du football féminin avec le collectif Huma

En cette fin du mois de juin, nous aurions dû vibrer devant l’Euro de foot. Pour étancher votre soif de ballon (et d’émotion), nous vous proposons de découvrir un des projets du collectif de photographes et de journalistes HUMA.

Avec What the foot ?!, Huma, qui réalise des reportages dans les domaines de l’insertion sociale, de l’aide humanitaire et de l’éducation, a mis le foot au féminin en lumière. Partout sur la planète, elles sont des millions de pratiquantes souvent peu visibles. Mais, pour elles aussi, le football rassemble, pousse à l'autonomisation et au dépassement de soi.

Cette série de reportages fait découvrir, à travers le monde, celles qui osent dribler les préjugés.

A partir de ce mardi, nous vous proposerons pendant 8 jours 8 reportages remplis d'émotions, de communion et de passion autour du football féminin.