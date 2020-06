What the foot ? (7/8) Jordanie, footballeuse, avec ou sans voile

Tous les matins, dans le camp de réfugiés syriens de Zaatari, des dizaines de fillettes foulent le terrain à l’abri des regards et de la pression de la communauté. Avec ceci de supplémentaire qu’ici, le football casse le rythme du camp et éloigne autant que faire se peut de la réalité de la vie en exil. « Quand on monte sur le terrain, c’est une autre vie qui commence”, explique Sahar, originaire de Deraa. Les entraînements de foot sont une opportunité de « vivre une vie normale », analyse Amal Al Hichan. C’est elle qui les a initié et qui les coordonne alors que depuis 2013 déjà, l’UEFA et la coopération allemande forment les coaches qui encadrent les filles. Dans une société chamboulée par les arrivées de réfugiés, le football fait office de liant. « Il participe à cette essentielle mixité sociale, parfois problématique dans le pays », analyse Soleen Al Zoubi. - © JOHANNA DE TESSIERES/Collectif HUMA

Les classes encerclent la cour de récréation, fermée sur son dernier côté par un haut mur. Par-dessus apparaissent régulièrement les regards médusés de jeunes garçons sur la soixantaine de fillettes qui foulent un sol de bitume. Elles accourent vers la porte de fer lorsqu’apparaît Haneen Al Khateeb. La jeune femme de 23 ans porte en baluchon des filets de ballons. L’ambiance est électrique, dans cette école d’Agraba, à quelques kilomètres de la Syrie. Coordinatrice de l’association " Madrasati " (ndla " Mon École "), Haneen Al Khateeb parcourt le pays dans le but de faciliter l’accès au sport pour les filles. "C’est la première fois que je shoote dans un ballon", réagit Iman, 10 ans.



« Je n’ai eu le droit à rien. Pas de sport ni de loisir. J’ai voulu donner à ma fille ce dont je n’ai pas bénéficié», se souvient Marwa, la mère de Yasmeen Shabsough. « Elle n’était pas censée jouer avec les garçons mais elle a montré qu’elle en était capable. Malgré le rejet et les commentaires désobligeants, je lui ai dit de persévérer ! », se souvient Mazen, son père. « Je ne serais pas devenue qui je suis sans le soutien de mes parents », confie la jeune femme de 23 ans. Yasmeen Shabsough a en effet fait du football sa profession. Dans le cadre du programme « Sport for development », le football est utilisé comme un levier de développement personnel et sociétal. « Je vois en ma fille une future ministre des sports et un modèle pour les femmes du monde arabe », confie Marwa. Mazen, son père, « ne trace pour elle aucun chemin. On verra où le vent la mène. Elle est libre de ses choix et je la soutiens ». - © JOHANNA DE TESSIERES L’espace manque et le revêtement n’est pas idéal pour une pratique correcte du football. Mais l’essentiel est ailleurs. " Les cours de sport n’existent pratiquement plus et il est totalement interdit pour les filles de le pratiquer en parascolaire. Il existe un terrain de football dans le village, mais elles ne peuvent pas se mêler aux garçons qui l’occupent", raconte Ansaf Hamedna, la directrice de l’établissement. Là comme à Amman, la capitale, "il existe des opportunités de jeu mais pas suffisamment et certainement pas dans les zones rurales, où les mentalités sont plus conservatrices ", remarque Haneen Al Khateeb. C’est pour infléchir cette tendance et faciliter l’accès au sport pour les filles que la jeune femme sillonne le pays.