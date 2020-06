What the foot ? (4/8) À Molenbeek, les filles mènent la danse et le foot

Inass a commencé le foot à l’âge de 10 ans. 4 ans plus tard, elle est toujours aussi passionnée et passe sa vie sur les terrains (3 entraînements par semaine) ou au pied des immeubles du quartier. Habitant la commune voisine de Laeken, elle aime passer son temps avec sa soeur, Samia, et leurs amis à Molenbeek : « Ici, les gens sont vraiment soudés. Quand on a besoin de quelqu’un, ils sont là. Et il y a toujours quelqu’un pour venir jouer avec nous ». - © JOHANNA DE TESSIERES /COLLECTIF HUMA

On connaissait déjà Jeny Bonsenge, la danseuse sacrée “étoile de Molenbeek” qui met le feu jusqu’aux plateaux américains d’Ellen DeGeneres. Voilà Imane El Rhifari, 22 ans, figure inspirante et engagée du club de foot RWDM Girls. La jeune femme fait partie des “Dalton”, les quatre joueuses aux maillots lignés vert et blanc, qui, dès 2010, ont joué un rôle de pionnières et d’ambassadrices du foot féminin à Molenbeek. Elle est aujourd’hui coach dans ce club qui compte actuellement 300 affiliées. Un club " au niveau réputé technique, où tout le monde se connaît ", selon ses dires, et qui affiche fièrement sa richesse culturelle : les joueuses sont d’origine algérienne, argentine, belge, congolaise, italienne, japonaise, marocaine… Les inscriptions sont ouvertes dès l’âge de 6 ans, fait plutôt rare en Belgique, comme le souligne notre interlocutrice : " Les U9 n’ont pas assez d’adversaires avec lesquelles jouer en championnat." Le RWDM Girls offre des possibilités de jeu en compétition et en récréatif (notamment pour des “mamans” qui débutent), en salle et sur terrain extérieur.

Il y a 4 ans, à la grande surprise de ses parents Noélie a arrêté la danse classique pour devenir gardienne de but: « J’avais besoin de me défouler et de rigoler. Mon père avait peur pour moi, il pensait qu’une fille se faisait mal très vite. Quand j’y suis arrivée, ça l’a rendu super heureux. Je n’aime pas qu’on dise que les joueuses sont des garçons manqués, ça voudrait encore dire que le foot ne tournerait qu’autour des garçons. Moi je me maquille, je mets des talons et mes longs ongles rouges ne m’empêchent pas de jouer. » - © Frdric Pauwels/ Collectif Huma

Le foot féminin, c’est l’avenir Samir Bouachmir est également coach et a rejoint le RWDM Girls en 2018 : " Le foot féminin, c’est l’avenir. J’aimerais vraiment que ça évolue plus vite parce qu’il y a des joueuses très talentueuses et motivées. On voit qu’elles viennent avec beaucoup de plaisir mais il leur faut plus d’opportunités ". À la base comme au sommet. À la base d’abord, dans les écoles et dans les clubs : " Il faut qu’on propose davantage de foot aux filles, que plus personne ne pense pas que c’est un sport de garçons ", plaide M. Bouachmir. Mme Liteka est venue assister à l’entraînement de sa fille, 9 ans. Elle confesse : " Maurine a commencé à aimer le foot à 5 ans. Ça me dérangeait énormément. À chaque fois qu’on sortait, elle me demandait un ballon. Ça m’énervait ! On s’est retrouvé avec 7 ballons à la maison. Quand elle m’a demandé de s’inscrire ici, j’ai refusé catégoriquement. Jusqu’à ce que je comprenne que c’était vraiment sa vie et que je ne pouvais pas la priver de ce qu’elle aime. "

Belgique, Bruxelles, commune de Molenbeek. Tiffany, Noélie, Andréa et Chérines encouragent leurs camarades lors d’un tournoi organisé par le RDWM Girls au stade Edmond Machtens. Noélie, 16 ans, en vert, est gardienne de but. Elle est néerlandophone et vit dans une localité flamande : « A mon arrivée au club, je ne connaissais personne, J’ai été très bien accueillie. On me dit souvent que Molenbeek n’est pas un endroit sûr mais pour moi c’est une commune comme les autres. » - © JOHANNA DE TESSIERES /COLLECTIF HUMA

Si j’avais été un garçon, je suis sûre que mon père m’aurait emmenée à chaque match Au sommet ensuite. Yasmine, joueuse au RWDM Girls regrette que le football soit considéré comme un loisir pour les filles et une vraie voie professionnelle pour les garçons. Conséquence : il n’est pas rare que des familles décident de consacrer leur budget aux cotisations sportives à leurs fils plutôt qu’à leurs filles. Yasmine a quant à elle pu s’inscrire mais relate : " Côté masculin, les recruteurs sont souvent là. Si j’avais été un garçon, je suis sûre que mon père m’aurait emmenée à chaque match, qu’il m’aurait plus soutenue. À 17 ans, c’est l’âge où les joueurs sont les plus actifs, ils peuvent vraiment évoluer, alors que mon père me dit que j’ai passé l’âge, genre : t’as grandi, il est temps d’arrêter. " Jonas Devits, coordinateur pédagogique du RWDM Girls, est bien conscient des freins psychosociaux et financiers auxquels sont confrontées les filles et de l’importance de nourrir le dialogue avec les familles. Pour le club, l’enjeu consiste notamment à former et maintenir des profils de coachs-éducateurs (-rices), comme celui d’Imane El Rhifari, qui peuvent encourager l’évolution des joueuses en tenant compte d’autres dimensions que celle purement sportive.

« Coach Yousra » a le sport dans le sang : « J’ai fait de la crosse canadienne, de l‘athlétisme, du jujitsu brésilien, de la boxe anglaise, de la boxe thaïe, du basket et du foot bien sûr. » Accompagnant régulièrement ses deux nièces au club RWDM Girls, elle s’est vu proposer un poste de coach qu’elle occupe depuis la saison dernière : « Je m’occupe des plus petites, ça me motive beaucoup de voir toute leur évolution. A leur âge, je n’avais pas l’occasion de jouer dans une équipe de filles, c’est une chance qu’elles ont. Je veux leur donner une bonne formation. » - © Frédéric Pauwels/ Collectif HUMA