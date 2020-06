What the foot ? (3/8) Tijuana, des balles de la drogue aux ballons de foot

Janey vit la plupart du temps chez sa tante Jasenia dans le quartier côtier de Playas, près du mur de séparation entre le Mexique et les États-Unis. Érigé dans les années 1990 par George Bush père et poursuivi par ses successeurs pour contenir le trafic de drogue et l’immigration illégale, il court sur plus d’un millier de kilomètres le long de la frontière et « déchire des familles », commente Jasenia, dont les frères, entrés illégalement aux Etats-Unis, ne peuvent revenir au pays. Janey est passionnée. Le foot lui « vide la tête », dit la jeune fille de 19 ans, que la vie n’a pas épargnée - un père en cure de désintoxication et une mère absente. « Le foot l’a sauvée », confirme sa tante. - © OLIVIER PAPEGNIES / COLLECTIF HUMA