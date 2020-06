What the foot ? (2/8) En Egypte, le football permet aux femmes d'exister dans l'espace public

Le football est roi dans le pays le plus peuplé du monde arabe. Les terrasses des cafés se remplissent à chacun des matchs de Mohammed Salah. Mais là comme sur les terrains, les filles et les femmes se font rares.

Rama Gewili a quitté une carrière de juriste pour se consacrer au football. L’ancienne joueuse de l’équipe nationale égyptienne entraîne désormais à la One Football Academy, qu’elle a fondée, et rêve d’un jour devenir coach de l’équipe féminine égyptienne. Trouver des terrains de jeu disponibles, abordables financièrement et qui rencontrent les préoccupations sécuritaires des joueuses, c’est la croix et la bannière, raconte-t-elle. - © Virginie NGUYEN HOANG/Hans Lucas

Il y a six ans, Mohammed a vu arriver sur son terrain synthétique l’équipe des Zeinhom Monsters, composée de joueuses égyptiennes et étrangères. " Nous avons essayé de rendre notre présence aussi normale que possible. Mais, au début, nous étions au centre de l’attention ", commente Malaka Ashour, joueuse des Zeinhom Monsters. " Ce n’était pas interdit mais c’était considéré comme quelque chose d’étrange et cela a suscité des questions ", explique Mohammed. Le sujet était compliqué, sensible. Non seulement pour le voisinage, mais aussi pour certaines joueuses. " Elles voulaient être certaines qu’elles seraient en sécurité. "