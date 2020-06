What the foot ? (1/8) : En Inde, dans le Jharkhand, l'émancipation de la femme passe par le ballon

Tous les petits matins, des ombres glissent dans l’obscurité de la campagne indienne. Dans le Jharkhand, le soleil n’est pas encore levé sur le village d’Hutup que, déjà, Rinky, sa sœur Chanda et quelques autres filles se postent le long de la grand-route en attendant le passage du bus scolaire. Dans cet Etat indien rural, les adolescentes risquent de se voir mariées de force ou victimes du trafic d’enfants. Le sport couplé à l’éducation leur permet d’appréhender l’avenir autrement et de sortir du cycle de la pauvreté.

4h45 du matin, dans l’Etat indien du Jharkhand, il fait encore nuit noire. Des fillettes, adolescentes et quelques garçons grimpent dans le bus scolaire de l’école Yuwa, qui les déposera à proximité de parcelles planes et de champs non cultivés sélectionnés dans un rayon de dix kilomètres pour s’entraîner au foot. - © VIRGINIE NGUYEN HOANG - Collectif HUMA Maillots, shorts sur legging, chaussettes longues et filets de ballons : elles ne partent pas en cours, elles s’en vont jouer au football, les plus âgées comme Rinky, 18 ans, coachant les plus jeunes. L’entraînement qu’elle dispense dépasse les simples conseils techniques à ses petites joueuses : " Je veux qu’elles sachent qu’elles peuvent devenir des femmes indépendantes et réaliser leurs rêves, si elles le veulent. " Parce qu’ici, " la seule chose que souhaitent les parents, c’est que leurs filles se marient, s’installent chez leur époux, aient des enfants ", explique Rinky.

Le Jharkhand, dont la pauvreté, les violences domestiques, l’alcoolisme et la guérilla naxalite font partie du quotidien, est l’un des Etats indiens les plus touchés par les mariages adolescents, les grossesses précoces et le trafic d’enfants. Mais la culture du sport – du hockey et du football en particulier – s’y révèle aussi traditionnellement bien ancrée. Des organisations non gouvernementales ont dès lors eu l’idée de s’appuyer sur le ballon rond pour aider les filles à s’émanciper du carcan dans lequel la société, la famille, la communauté les enserrent.

L’éducation et les loisirs ne sont pas destinés aux gamines Pour l’ONG Yuwa, sport d’équipe et éducation forment le duo gagnant pour leur permettre de prendre leur envol. Son programme de foot, lancé en 2009, compte aujourd’hui plus de trois cents joueuses et une quarantaine d’entraîneurs, ce qui en fait " l’un des plus importants en Inde ". Il a même permis à Rinky de voyager en Espagne, aux Etats-Unis et en France.

Après l’entraînement matinal, Rinky rentre chez elle à Hutup. Elle doit tirer l’eau du puits pour pouvoir se laver, une eau qui lui a déjà donné la fièvre typhoïde, dit-elle. Elle déjeune, enfile ensuite son uniforme et prend à pied le chemin de l’école. - © VIRGINIE NGUYEN HOANG - Collectif HUMA Cela ne s’est cependant pas révélé simple d’emblée. Franz Gastler, fondateur de Yuwa, avait entrepris en 2013 d’inscrire une équipe de filles à deux tournois en Espagne. Quand les adolescentes se sont rendues à l’administration pour obtenir les papiers nécessaires, le fonctionnaire n’a fait aucun effort pour cacher le mépris dans lequel il les tenait : il leur a soutiré un pot-de-vin, fait nettoyer son bureau, donné une gifle. Il a fallu que l’affaire soit dévoilée dans la presse pour que les filles obtiennent leurs documents de voyage. L’aventure s’est soldée par la troisième place de la Gasteiz Cup pour l’équipe de Yuwa.

Promise au mariage à 14 ans Les parents de Rinky n’avaient pourtant jamais imaginé pour elle un autre horizon que celui de son village. Son père alcoolique et indolent, sa mère illettrée et laborieuse pensaient la marier à ses 14 ans. Ce qui était sans compter son caractère bien trempé, " et le football, qui a changé ma vie ".