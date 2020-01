Valérie Glatigny : "Des crèches pour que les femmes fassent plus de sport"

Dans le cadre de la journée internationale du sport féminin ce vendredi 24 janvier, nous avons tendu notre micro à la ministre des sports Valérie Glatigny. Voici son point de vue sur le développement du sport féminin en Belgique.

Le sport féminin est à l’honneur ce 24 janvier. Pour évoquer cette journée internationale, nous avons questionné Valérie Glatigny, ministre des sports en Fédération Wallonie-Bruxelles. Chez nous, le sport féminin est en progrès mais il reste encore du travail. "On se rend compte que 60% des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles ne font pas de sport", explique la libérale. "Je me réjouis que des sportives de haut niveau performent et jouent un rôle de modèle auprès du grand public. On pense aux Red Flames en football, aux Red Panthers en hockey, les Belgian Cats en basket. Et puis une athlète qui me fascine : Amal Amjahid (ju-jitsu). Ces sportives donnent envie aux jeunes filles de faire du sport. Pour moi, il faut travailler sur la représentation des femmes dans les organes décisionnels des fédérations, car cette représentation est encore trop faible. Une autre mesure importante serait d’augmenter la visibilité des femmes dans les médias. De façon à ce qu’elle puisse pleinement jouer leur rôle d’attraction et de stimulant pour le sport pour tous".

Pour terminer, nous proposons à Valérie Glatigny une baguette magique permettant de mettre rapidement en place une mesure. "Avec une baguette magique ? J’installerais des crèches sur les lieux d’entraînement. Beaucoup de femmes me disent qu’elles n’ont pas le temps de pratiquer leur sport parce qu’elles doivent s’occuper de leurs enfants. Pouvoir placer les enfants près d’elles, bien encadrés et en sécurité, je pense que ça les encouragerait à pratiquer davantage leur sport. Et je pense que ce serait aussi à l’avantage des hommes. Beaucoup d’hommes pourraient jouer davantage leur rôle en ayant leurs enfants auprès d’eux. Ce serait une opération gagnante-gagnante pour tout le monde", conclut la ministre des sports.