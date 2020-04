Retro: Gella Vandecaveye, la gloire, les larmes, l'accident

" A posteriori cette médaille d’or, c’est tout un symbole, parce que la page " Barcelone 92 ", cruelle, était tournée, et celle de l’âge d’or du judo belge s’ouvrait, grande et belle ".

Philippe Vande Weyer , journaliste au Soir et présent à Hamilton souligne : " la pression était grande sur la délégation belge et son mentor Jean-Marie Dedecker , après la déception des Jeux de Barcelone un an plus tôt (une seule médaille, de Bronze, pour Heidi Rakels ). Gella arrivait un peu en outsider, et c’est elle qui va offrir à la Belgique la seule médaille de ces Mondiaux ".

Un palmarès vertigineux

En Belgique, seul celui d’Ingrid Berghmans (*) dans les années 80 est supérieur à celui de Vandecaveye :

-2 médailles olympiques (Argent à Atlanta 96 + Bronze à Sydney 2000).

-5 médailles mondiales, dont 2 Or.

-11 médailles européennes dont 7 Or.

Et cela, dans une catégorie de poids (-61 puis -63) centrale, donc plus dense et plus difficile que la plupart des autres.

Dans les distinctions individuelles, on soulignera deux titres de " Sportive belge de l’année ", mais surtout le Hall of " Fame " du judo, où seuls deux autres belges sont honorés (Robert Van de Walle et Ingrid Berghmans).

(*) Ingrid Berghmans : 1 titre olympique, 6 titres mondiaux, 9 titres européens.