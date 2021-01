Pauline Ferrand-Prévot rejoint l'équipe VTT de son compagnon, Julien Absalon

La Française Pauline Ferrand-Prévot, désormais axée uniquement sur le VTT, a annoncé vendredi rejoindre le Team Absolute Absalon BMC monté par Julien Absalon, l’ancien champion olympique de cross-country, qui est aussi son compagnon dans la vie.

"Allez, voilà la fin d’un interminable suspense que beaucoup d’entre vous avaient déjà levé !", a confirmé la championne du monde et d’Europe en titre de cross-country, la seule discipline du VTT à figurer au programme olympique.

"Je vais nous souhaiter beaucoup de bonheur ensemble pour ces deux années à venir", a ajouté la Champenoise qui courait jusqu’à présent pour l’équipe Canyon à l’activité principalement routière. "J’ai gardé mon staff perso et je prends déjà énormément de plaisir à rouler sur mon FourStroke".

"L’année s’annonce belle, pleine d’objectifs excitants, et rien que pour ça, 2021, ça sonne bien !", a poursuivi "PFP" dont le grand objectif est de décrocher le titre olympique l’été prochain à Tokyo.

Agée de 28 ans, Pauline Ferrand-Prévot a gagné des titres mondiaux au plus haut niveau, sur route (2014), en cyclo-cross (2015) et en VTT cross-country (2015, 2019, 2020). Mais ses deux premières participations aux JO, à Londres-2012 et à Rio-2016, n’ont pas été concluantes.

Julien Absalon, médaillé d’or à Athènes-2004 et à Pékin-2008, a monté sa propre structure en 2018 à la fin de sa prestigieuse carrière. Il a eu notamment dans son groupe l’actuel champion du monde, le Français Jordan Sarrou.