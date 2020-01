Nouveau titre de championne d'Europe pour Amal Amjahid en Jiu-Jitsu

La Belge Amal Amjahid a remporté un nouveau titre européen de Jiu-Jitsu en -58 ce dimanche à Lisbonne. Cet Euro était organisé par l’IBJJF et a accueilli plus de 5000 athlètes. Après son titre mondial en novembre dernier, la Bruxelloise sous contrat Adeps n’en finit donc pas de remporter des médailles. Elle s’est imposée en finale face à la Brésilienne Larissa Campos Carvalho. Elle est assurément la numéro 1 mondiale dans sa spécialité et compte bien ne pas en rester là : "Je suis heureuse de pouvoir maintenir mon niveau de performance et de rester sur la plus haute marche du podium, mais je dois continuer à évoluer et me préparer au mieux pour ma prochaine échéance qui sera le Grand Slam de Londres" précise la championne dans un communiqué.