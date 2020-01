Marianne Vos dompte la dernière bosse pour s'adjuger La Course by le Tour - La Course by le tour -... La Néerlandaise Marianne Vos (CCC-Liv Team) a remporté ce vendredi à Pau la sixième édition de La Course by le Tour. Elle succède à sa compatriote Annemiek van Vleuten, gagnante en 2017 et 2018. Il y avait dix Belges au départ avec notamment la championne de Belgique Jesse Vandenbulcke (Doltcini-Van Eyck Sport), Valerie Demey (CCC-Liv Team), Lotte Kopecky, ou encore une certaine Cameron Vandenbroucke (Lotto-Soudal Ladies).