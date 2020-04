Les sportifs se confi (n) ent : Laurence Delcourt, "Je continue à m'entraîner pour Miss Univers"

La culturiste brabançonne, Laurence Delcourt, doit concourir pour Miss Univers en novembre. Elle continue à s'entraîner mais elle se pose de plus en plus de question sur le maintien du concours qui doit avoir lieu à Bruxelles. Le concours Miss Univers, en "hardbody", c'est une préparation de deux ans. Laurence est quasi dans la dernière ligne droite de sa préparation. Au delà de la difficulté de se préparer pour un hypothétique concours, cette Mamy gâteau, attend impatiemment le déconfinement pour enfin retrouver ses petits-enfants.

Deux ans de préparation Le concours Miss Univers, en "hardbody", c'est une préparation de deux ans. Laurence est quasi dans la dernière ligne droite de sa préparation. Au-delà de la difficulté de se préparer pour un hypothétique concours, cette Mamy gâteau, attend impatiemment le déconfinement pour enfin retrouver ses petits-enfants.

Salle de musculation improvisée La culturiste ne fait pas partie des athlètes sous contrat ADEPS. Elle est aide ménagère, au chômage économique depuis le début du confinement. Elle a improvisé une salle de sport au-dessus de son garage. " Je peux travailler grâce au matériel qu’on m’a prêté. Je travaille sur la conservation de ce que j’ai acquis musculairement ces derniers mois. Du coup je n’ai pas de réelle évolution morphologique pour la simple raison que je me retrouve seule. Je n’ai pas les machines adéquates. Je n’ai pas les assez de poids non plus. Je n’ai personne pour m’aider".

Difficile de s’entraîner seule Laurence n’arrive donc pas à s’entraîner dans des conditions optimales mais elle garde un rythme d’entraînement pour le moins… Spartiate. " J’essaie de garder mon rythme. Je me lève à 6h du matin pour faire une heure de cardio à jeun. Ensuite je fais mes tâches ménagères. Si je me lève si tôt c’est parce que je dois assumer mes 7 ou 8 repas sur la journée. Je ne peux pas me lever à 10h du matin et manger mon petit-déjeuner à midi. Je finirais mon dernier repas à 23h ce serait trop tard. Je reviens ici à 16h30 et je fais du travail musculaire ".

Miss Univers comme dernier objectif Laurence avait comme gros objectif, Miss Univers en novembre à Bruxelles. Et pour l’instant elle se pose énormément de questions : " Je ne sais pas si je ferai cette compétition. Je ne sais pas si j’aurai atteint mes objectifs ni si je serai prête physiquement. Et puis il faudra voir si le concours se fait. Si les autres athlètes qui viennent d’Allemagne, des France et des Etats-Unis se déplaceront. Je n’imagine pas me retrouver toute seule sur scène. Ce n’est pas comme ça que j’envisage de terminer ma carrière " La quinquagénaire de Walhain consacre aussi pas mal de temps à entraîner des jeunes. Elle leur lance des défis pour leur remonter le moral qui n’est pas toujours au top.

Retrouver ses petits-enfants et son coiffeur Laurence pense souvent au déconfinement. " Après le confinement j'attends surtout de revoir mes petits-enfants. Puis aussi d'aller à la salle de sport. De revoir mes amis, retourner à Bruxelles chez mon entraîneur. Recommencer les " posings " (NDLR : les pauses que prennent les culturistes lors des compétitions) reprendre sa vie active mais je pense aussi qu'un bon coiffeur me ferait le plus grand bien là ça commence à faire un peu long à mon goût " La bodybuildeuse a terminé son interview par un petit message d'espoir " Il faut rester soudé. C'est comme ça qu'on sortira de cette période difficile. Il est important de rester chez vous. De prendre soin de vous. De prendre soin de votre famille et surtout de rester positif et actif " Laurence attend avec impatience le déconfinement pour savoir si elle pourra ou non participer au concours de Miss Univers qu'elle prépare depuis deux ans et qui devrait être la dernière compétition de sa carrière… Sauf si l'insatiable culturiste décide de repartir pour un tour.