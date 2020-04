Les sportifs se confi(n)ent : Amal Amjahid délivre un message fort!

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme. Chacun d’entre eux choisit évidemment de relativiser sa propre situation en comparaison de celles de nombreuses personnes beaucoup moins chanceuses actuellement.

Amal Amjahid est 8 fois championne du monde de ju-jitsu, 8 fois championne d’Europe et 16 fois championne de Belgique. Elle est comme tout le monde confinée chez elle. Mais elle a le luxe, en tant que sportive de haut niveau, de pouvoir s’entraîner de temps en temps dans un centre ADEPS. Amal Amjahid est une championne dont les mots qu’elle délivre aujourd’hui sont à la hauteur des maux qu’elles infligent à ses adversaires sur le tatami. Elle a accepté de se confier, par vidéo bien sûr, entre 2 gainages, une séance d’abdos ultra-poussée consentis chez elle dans son salon.

" Comme tout le monde, au début j’ai suivi cette épidémie de loin. Comme si elle se propageait dans un pays lointain. Jusqu’au moment où on a annoncé les premiers cas en Europe. Je me suis dit que ce virus n’avait pas de limite, pas de frontière. Il était à notre porte… "

Et Amal Amjahid se montre alors empathique. " Je pense à tous ceux qui ont perdu un proche. Et je leur adresse mes plus sincères condoléances. Cette période me montre par ailleurs que la vie est fragile. Elle ne tient qu’à un fil. Et donc j’ai décidé de passer un maximum de temps avec ma famille. Histoire de profiter de toutes les belles choses qu’elle m’a offertes. "

A savoir un talent et un caractère fort qui, sans cesse, la poussent à se sublimer. " Je continue à m’entraîner histoire de me sentir bien dans ma peau. Et dans ma tête. Même si je ne peux pas pratiquer tous les aspects de ma discipline. Je bosse pour que ma condition physique reste optimale. J’ai hâte que l’on sorte de cet épisode tragique. Afin que je puisse revoir toutes les personnes qui m’ont manqué. Ma famille, mes amis et mes proches. "

" Restez chez vous "

Amal Amjahid souhaite encore appuyer sur le clou. " Chaque jour l’épidémie fait de nouvelles victimes. Chaque jour, nous sommes témoins des efforts consentis par le corps médical et tous ceux qui continuent de bosser pour combler nos besoins alimentaires et indispensables. En risquant leur santé, leur vie et celle des autres. Alors, s’il vous plaît, restez chez vous. "