Le championnat féminin de football débute vendredi sous une nouvelle formule

La Women's Super League, le championnat de Belgique féminin de football, débute ce vendredi avec une compétition qui passe de six à dix équipes avec les arrivées de Charleroi, Zulte Waregem, Alost et le Fémina White Star Woluwé. Une nouvelle saison qui doit permettre au football féminin belge dans son ensemble de poursuivre son développement.

Le championnat féminin belge va connaître un nouvel élan cette saison, tant sportivement que médiatiquement. Pour la première fois, des matches seront diffusés à la télévision sur les chaînes d'Eleven Sports, à commencer par le Clasico Anderlecht-Standard samedi. L'identité visuelle de la Super League a également été modifiée avec un nouveau logo.

À la recherche d'un "naming partner" pour aider les clubs à se développer, l'Union belge de football (URBSFA) a annoncé lundi la Loterie Nationale comme sponsor principal du championnat féminin qui portera désormais le nom de Scooore Super League. "L'Union belge entame avec elle un tout nouveau chapitre. Nous mettrons tout en œuvre pour que la Scooore Super League devienne une compétition attrayante avec de nombreux matches passionnants", avait déclaré Peter Bossaert, CEO de l'URBSFA.

Sur le plan sportif, le RSC Anderlecht est le principal candidat à sa propre succession. Les Bruxelloises restent sur trois titres de championnes de Belgique de rang et ont ajouté Tessa Wullaert à leur effectif. La triple lauréate du Soulier d'Or et fer de lance des Red Flames a décidé de revenir en Belgique après des passages à Wolfsburg et Manchester City.

Les principaux concurrents du RSCA, qui participera également à la Ligue des Champions, se nomment le Standard, Bruges et La Gantoise dans un championnat qui accueille quatre nouvelles équipes: Charleroi et Zulte Waregem, qui avaient introduit une demande de licence en tant que clubs de Pro League, mais aussi Alost et le Fémina White Star Woluwé, promus de Division 1.

"Grâce à ces nouvelles équipes, nous allons pouvoir redynamiser le football féminin en Belgique et lui faire gagner en qualité", avait précisé Katrien Jans, manager du football féminin à l'URBSFA, lors de l'annonce de la nouvelle formule.

Les dix équipes s'affronteront en match aller-retour lors de la saison régulière avant des playoffs qui détermineront le champion.