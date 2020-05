La première fois d'Olivia Borlée… Elle ne s'en souvient pas !

Ça fait partie des moments qui marquent. Olivia Borlée a d’ailleurs conservé un souvenir très clair de cette première compétition. "C’était en 2002, à Vilvorde. Ça faisait 1 mois que je m’entraînais. Et je me souviens encore parfaitement comment j’étais habillée ce jour-là", nous confie celle qui n’est pas devenue styliste pour rien. "Je portais un petit singlet blanc en coton et un petit short. Je n’avais rien d’une athlète, rien de très technique. Mais c’est resté gravé dans ma mémoire. J’ai d’ailleurs conservé mon dossard de l’époque".

En tête de la course, elle pensait qu’elle avait fait un faux départ

Olivia dans les bras de son papa, Jacques Borlée, aux championnats de Belgique 1986 - © Le Soir

Elle a, aujourd’hui encore, le souvenir d’une sensation précise de ce jour-là. En tête du début à la fin de son 100m, un peu surprise elle-même, elle était persuadée, angoissée, qu’elle avait fait un faux départ. Mais non. Première compétition et première victoire. Avec un chrono, figé dans sa mémoire lui aussi, de 12’69.

Des débuts à 16 ans, c’est tard pour une fille d’athlètes de haut niveau. Mais ses parents ne l’ont jamais poussée. Ils imposaient juste d’avoir des activités à côté de l’école. Et quand on s’engageait en septembre, il fallait tenir jusqu’en juin. C’est ainsi qu’Olivia, qui faisait par ailleurs déjà beaucoup de sport à l’école, a essayé le théâtre, puis la danse. Un peu d’athlétisme aussi à 10 ans déjà. Mais elle trouvait ça dur et un peu ennuyeux. Puis à 16 ans ça a été le tournant. Elle n’avait plus d’activité en cours. Il a fallu choisir et sa pointe de vitesse l’a décidée. Avec le succès qu’on lui connaît. A l’entendre, on se rend compte qu’elle aurait pu passer à côté de quelque chose. A quoi ça tient parfois ?