Oksana habite dans un modeste appartement de la banlieue de Tachkent la capitale de l’Ouzbékistan. Son mari Bakhodir Kurbanov, lui-même un ancien sportif de haut niveau, a représenté son pays en lutte gréco-romaine aux Jeux de 1996 et 2000. Il est à 100% derrière son épouse," Ses titres sont évidemment plus nombreux que les miens. Elle a déjà été championne olympique".

Pour sa coach, Lyudmila Li, la quadragénaire est une athlète tout à fait hors norme. "C’est une gymnaste qui a un niveau exceptionnel. Du coup elle ressent dans son corps, dans ses mouvements ce qu’elle doit faire pour encore s’améliorer. Nous on est juste présents pour l’aider à maintenir son excellent niveau"

Oksana Chusovitina 1m53 pour 44 kilos a participé à ses premiers JO en 1992 à Barcelone. Elle fait figure d’ovni dans une discipline dominée par des adolescentes. "J’adore la gymnastique. Et tant que je suis capable d’en faire je veux continuer à en faire et à participer à des compétitions. Si j’avais déjà arrêté, je pense que je l’aurais regretté amèrement".

A 44 ans la gymnaste ouzbèke Oksana Chusovitina s’apprête à disputer ses 8ème jeux olympiques. Elle va améliorer son propre record d’il y a quatre ans : celui de la gymnaste la plus âgée de l’histoire des Jeux.

La gymnaste Oksana Chusovitina aura 45 ans pour ses derniers JO - © YURI KORSUNTSEV - AFP

La gymnaste ouzbèke a remporté l’or au concours général par équipe en 1992 et l’argent en individuel en 2008. Tokyo devrait être son dernier rendez-vous olympique ensuite elle compte ouvrir une académie de gymnastique à Tachkent : " J’aimerais continuer la poutre et en faire un spectacle de théâtre de gymnastique. Une façon de dire aurevoir au sport professionnel mais aussi et surtout de montrer aux gens à quel point ce sport est beau"

Le but étant de populariser davantage la gymnastique dans un pays où la lutte et la boxe restent les sports les plus populaires.