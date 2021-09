La Belgian Cat, Marjorie Carpréaux, met sa carrière entre parenthèses

Marjorie Carpréaux : "C'est une histoire d'équipe tout simplement" - Belgian Cats - Euro Basket... L'équipe nationale belge de basket féminin est rentrée en Belgique lundi, peu après 13h. Les Belgian Cats revenaient de Prague où elles ont décroché la médaille de bronze de l'Euro. "C'est fantastique de voir qu'autant de gens nous ont soutenues", a déclaré Ann Wauters à l'arrivée à la B-House à Diegem. Plusieurs dizaines de supporters étaient présents avec des drapeaux. Familles et amis sont venus féliciter les Belgian Cats pour leur performance historique. Les joueuses ont montré leur médaille et chanté "Het brons is van ons" et "On est chez nous".