Madison Keys - © PATRICK HAMILTON - AFP

Madison Keys vs. Petra Kvitova | 2020 Brisbane International Semifinal | WTA Highlights - 11/01/2020 Subscribe to WTA on YouTube: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=WTA Like WTA on Facebook: http://www.facebook.com/WTA Follow WTA on Twitter: http://www.twitter.com/WTA More Videos: http://www.wtatennis.com