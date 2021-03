Johan Walem, nouveau coach des Ladies d’Anderlecht

Standard Fémina – Anderlecht : 5 buts pour les Mauves, un triplé de Tessa Wullaert - Super... Les Mauves n’ont fait qu’une bouchée des Rouches dans le match au sommet de cette 9e journée en football féminin. Score final 0-5. Les Bruxelloises ont donc passé 5 buts aux Liégeoises. On retiendra le triplé de Tessa Wullaert. La course folle du Sporting continue avec un bilan incroyable… 27 points sur 27, 56 buts marqués, deux encaissés et 6 points d’avance sur le Standard 2e au classement général.