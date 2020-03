Jill Boon : "Les athlètes féminines doivent leurs succès en partie à elle-même et c'est aussi pour ça qu'on les admire"

Autre sportive présente à la soirée, Jill Boon était aussi "contente que l’on mette le sport féminin en lumière. On a fait des performances fantastiques dans le sport féminin. Et il va encore faire des beaux résultats dans les années à venir. C’est beau de le souligner."

Parmi les filles récompensées, Amal Amjahid : "J’étais contente d’être nominée, car c’est une soirée qui met en avant la femme mais aussi la femme avec sa force et sa ténacité. C’est un prix qui représente plutôt la particularité de la femme. On ne parle pas seulement de sa beauté, mais aussi son courage et sa force. C’est la femme dans son ensemble et pas ce qu’on nous montre en général", a déclaré à notre micro la multiple championne du monde de ju-jitsu.

Une belle occasion de récompenser devant plus de 250 personnes les sportives belges professionnelles et amateures ainsi que des asbl et clubs qui impactent le sport féminin.

Il y a encore beaucoup à faire

Si les deux athlètes sont contentes d’inspirer des jeunes filles à se mettre au sport, il reste encore pas mal de choses à faire. "Au départ on n’avait pas beaucoup de filles et au fur et à mesure des titres, on en voit de plus en plus qui se mettent au ju-jitsu. Aujourd’hui, il y a énormément de jeunes filles qui mènent leur propre combat, comme Greta Thunberg. Elles m’inspirent énormément. Il est important de trouver le sport et l’environnement dans lequel on se sent chez soi", continue Amal Amjahid.

Et Jill Boon de conclure : "le sport en général n’est pas assez aidé en Belgique et les athlètes doivent leurs succès en partie à elle-même et c’est aussi pour ça qu’on les admire."