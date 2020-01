Hausse significative des salaires pour les joueuses de la WNBA

Deux Belges championnes WNBA, Meesseman élue MVP - WNBA - Basket Feminin - 13/10/2019 Washington Mystics - avec deux Belges dans ses rangs, Emma Meesseman (22 pts) surtout en pièce maîtresse et Kim Mestdagh - a conquis son premier titre WNBA en battant une troisième fois en cinq matches Connecticut Sun 89 à 78 (mi-temps: 42-43) jeudi à l'Entertainment and Sports Arena de Washington devant 4.200 spectateurs. A 26 ans, et pour sa sixième saison dans le championnat professionnel nord-américain de basket, Emma Meesseman est devenue championne de WNBA à l'issue de cette cinquième et ultime manche de la finale remportée par la franchise qui l'avait draftée en avril 2013. La victoire des Mystics jeudi scelle ainsi par 3 victoires à 2 la série en finale face à Connecticut Sun.