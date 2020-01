Football féminin : Maurane Marinucci valeureuse capitaine liégeoise

A 26 ans, Maurane Manucci, capitaine du Standard de Liège jongle entre ses activités de professeur d’éducation physique et sa passion. Il est loin le temps ou les mentalités réduisaient le foot à un sport de garçons.

C’est difficile de trouver une explication à la passion que Maurane Marinucci voue au football. A 5 ans, la jeune liégeoise découvre le foot dans les équipes d’âge, à La Préalle Herstal. Le virus est ancré profondément.

" Pourquoi le foot ? Je ne sais pas. Chez moi, je n’avais pas de grand frère. Je crois que c’est venu naturellement. Peut-être un peu via la télé. Mon père aimait bien regarder les matchs. Je sais bien que mes parents ont essayé plusieurs sports comme le tennis ou le judo mais il n’y avait rien à faire, j’ai toujours dit que je voulais jouer au foot ".

Chez les jeunes, Maurane Marinucci est obligée de s’aligner dans les catégories de garçons faute de championnat féminin. Une mixité mal perçue par certains parents à l’étroitesse d’esprit. " Je me rappelle quasiment à tous les matchs, j’entendais " C’est une fille rentre lui dedans. C’est une fille fait lui peur, elle ira jouer aux barbies. Il y avait beaucoup de discriminations à cette époque-là. Maintenant, c’est plus médiatisé, il y a beaucoup plus de petites filles qui jouent au foot. Les mentalités changent aussi. C’était stéréotypé. Le foot c’est pour les garçons, la danse c’est pour les filles. Maintenant, on voit de plus en plus de garçons à la danse et de filles qui font du foot. Il ne faut pas catégoriser un sport en fonction du genre ".

A 13 ans, Maurane Marinucci intègre le Standard de Liège. Deux ans plus tard, elle fait ses premières apparitions en équipe première. " Le Standard, c’est le top club au niveau Wallonie. C’est une fierté. C’est un rêve. Quand on était toute petite et qu’on te disait "où veux-tu jouer plus tard ? " tout le monde répondait au Standard de Liège".

Depuis son parcours sportif la menée à Anderlecht avant de revenir au Standard en 2016 où elle a pris son envol. Capitaine des Rouches, Maurane Marinucci est la force tranquille du vestiaire, le leader charismatique. " On a une équipe où le niveau d’âge est vraiment différent mais c’est ça qui est bien. On s’entraide toutes, il y a beaucoup de cohésion et de solidarité dans notre groupe. De ma part mon statut de capitaine, les filles se retournent vers moi quand elles ont une question ".