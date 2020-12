FIFA "The Best" : Lucy Bronze sacrée chez les femmes

L’Anglaise Lucy Bronze s’est déclarée "surprise" après avoir été désignée jeudi meilleure joueuse de l’année 2020 lors de la cérémonie des trophées Fifa "The Best", un prix qu’elle va "apprécier plus que tout" en ces temps troublés par la pandémie.

La défenseure de 29 ans a fait part de sa surprise d’avoir été choisie déjà comme finaliste aux côtés de Pernille Harder et Wendie Renard, "des joueuses incroyables et des êtres humains exceptionnels également".

"Je crois que je n’ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens à l’heure actuelle", a-t-elle déclaré durant la cérémonie retransmise par la Fifa. "Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est d’apprécier chaque moment, ne pas se projeter trop loin et vivre l’instant présent. Gagner ce trophée cette année, je vais l’apprécier plus que tout. Je me souviendrai de ce moment pour le reste de ma vie", a-t-elle déclaré.

La défenseure de l’équipe d’Angleterre a remporté sa troisième Ligue des champions d’affilée avec Lyon en août contre Wolfsburg, avant de retourner dans son ancien club, Manchester City.

"Gagner trois fois d’affilée pour moi, cinq fois consécutivement pour Lyon, c’est juste incroyable, un accomplissement énorme pour le club", a commenté Bronze à propos du "Final-8" remporté par l’OL en Espagne.

L’équipe française, sept fois championne d’Europe au total, est poussée par "une soif de victoires folle", incarnée notamment par Wendie Renard qui est restée "au top" depuis de nombreuses années. "C’est ce que j’ai voulu rapporter en Angleterre", que ce soit en club ou en sélection, a-t-elle poursuivi.

Le prix Fifa "The Best" a pris une importance accrue en 2020 en l’absence de Ballon d’Or, annulé pour la première fois depuis 1956 tant la pandémie de Covid-19 a perturbé la saison dernière.