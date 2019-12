Elles ont brillé en 2019

2019, année de la meuf ? La tournure est volontairement un peu provocatrice. Mais qu'on aime ou pas ce vocabulaire, la constatation est claire au niveau des performances sur le terrain : les 12 mois écoulés ont permis de vivre de bien beaux et grands moments de sport grâce aux sportives. Belges, mais pas seulement... A l'heure des bilans, en voici une petite sélection (exhaustivité impossible !) qui n'attend qu'à se compléter encore et encore ces prochaines années.

Les super-héroïnes américaines

Parmi les superstars 2019, il y a bien entendu des Américaines. Celles qui sont désormais quadruples championnes du monde de football : Megan Rapinoe, Alex Morgan, Rose Lavelle et toutes leurs équipières de l'équipe nationale dames de "soccer". Sacrées au bout du tournoi le plus disputé et le plus suivi depuis la création de la compétition, les Américaines vont désormais consacrer leurs prochains mois à leur procès pour l'équité de salaire avec leurs homologues masculins, une lutte bien plus que symbolique, avant d'aller tenter de décrocher un nouveau titre aux JO de Tokyo.

Autre sportive américaine qui "ose l'ouvrir" : la gymnaste Simone Biles. Après avoir osé dénoncer des abus sexuels au sein de la Fédération américaine, Biles a tout de même tenté, travaillé et réussi 2 nouveaux mouvements hallucinants cette année (ils porteront désormais son nom), et raflé 5 médailles d'or sur 6 possibles aux Mondiaux de Stuttgart... Il n'y a qu'aux barres asymétriques qu'elle a dû laisser le titre... à Nina Derwael, la Belge, désormais DOUBLE championne du monde sur cet agrès, et qui a aussi pleinement participé à la qualification de l'équipe belge pour les prochains Jeux. Nina Derwael, clairement une autre grande dame de la gymnastique, qui a vaincu la pression et magnifiquement répondu aux attentes lors de ces Mondiaux.

Meesseman, Mestdagh, Mertens : les Belges titrées aux USA

Cette même semaine d'octobre, aux Etats-Unis (encore eux), deux autres Belges écrivaient une des plus belles lignes de leur palmarès en club: Kim Mestdagh et Emma Meesseman, sacrées championnes WNBA (la ligue américaine de basket) avec leur équipe des Washington Mystics.

Pour Emma Meesseman, la consécration a été totale puisqu'elle est devenue la première européenne élue meilleure joueuse (MVP) de la finale. Et tout cela en "sortant du banc" (elle ne figure pas dans le 5 de base de son équipe) : pratiquement du jamais vu, que ce soit chez les dames ou chez les messieurs (NBA) ! Sans oublier que Meesseman avait déjà décroché une nouvelle Euroligue en avril (sa troisième), avec son équipe russe d'Ekaterinburg : à 26 ans, elle se construit l'un des plus beaux palmarès du basket, aux côtés d'Ann Wauters qu'elle retrouvera ces prochaines semaines pour un défi à leur taille : qualifier les Belgian Cats (l'équipe nationale belge) pour les Jeux Olympiques...

Les Etats-Unis, restons-y : à New York plus précisément, à l'US Open de tennis. Un grand souvenir pour Elise Mertens puisque la Belge y a gagné son premier tournoi du Grand Chelem, en double, aux côtés de la Biélorusse Sabalenka.

En simple, ça se bouscule un peu : la WTA se cherche une reine... Les 4 tournois du Grand Chelem 2019 ont tous connu une gagnante différente... La Japonaise Naomi Osaka en Australie, l'Australienne Ashleigh Barty à Roland Garros, la Roumaine Simona Halep à Wimbledon et la Canadienne Bianca Andreescu à l'US Open. Barty, un peu plus régulière que ses adversaires (et par ailleurs finaliste de la Fed Cup avec l'Australie, battue par la France), termine l'année dans la peau de la n°1 mondiale, mais la lutte continuera en 2020, c'est certain. Serena Williams n'a pas dit son dernier mot, et tout ce petit monde retrouvera l'an prochain une autre joueuse un peu plus "old school" puisque Kim Clijsters sortira une nouvelle fois de sa retraite pour se frotter à la nouvelle génération.

Un arc-en-ciel ébouriffant

Parmi les exploits de l'année, on peut encore pointer la course en ligne des championnats du monde de cyclisme. Annemiek van Vleuten, la gagnante, mérite un énorme respect : déjà lauréate des Strade Bianche, de Liège-Bastogne-Liège, du Giro féminin, 2e aussi du Tour des Flandres, de la Flèche Wallonne et de l'Amstel Gold Race, la Néerlandaise s'est remise de la déception du contre-la-montre mondial (3e place) en faisant exploser la course en ligne: la Néerlandaise a passé 105 (!!!) kilomètres seule en tête pour décrocher le maillot arc-en-ciel. Même le soleil était sorti l'accompagner dans son exploit, un honneur qu'il a refusé aux (méritants) messieurs le lendemain...

Quelques déceptions tout de même...

Et puis malgré toutes ces belles images, il en restera aussi quelques autres plus tristes, de celles qui illustrent la dure loi du sport... Le "produit phare" du rayon déceptions 2019, côté belge, c'est sans doute la cruelle désillusion des hockeyeuses, les Red Panthers privées de Jeux Olympiques après une élimination en barrage en Chine alors qu'elles avaient réussi à gérer le match aller, avant de craquer et de s'incliner aux shoot-outs et de voir leur objectif des 3 dernières années (au moins) partir en fumée. Dans une moindre mesure (parce qu'on avait perdu l'habitude de la voir battue), la médaille d'argent de Nafi Thiam aux Mondiaux est aussi un petit pas en arrière par rapport à sa spirale de victoires entamée aux Jeux de Rio, mais elle a dû composer avec un coude récalcitrant et surtout une adversaire britannique, Katarina Johnson-Thompson dans une forme étincelante qui s'est imposée... "à la Thiam", quelque part, en battant plusieurs de ses records personnels.

On peut aussi pointer la défaite aux points de Delfine Persoon, la boxeuse, dans le combat "de sa vie", au Madison Square Garden... Pas de titres mondiaux unifiés des poids légers pour elle, au bout d'un combat usant où les juges ont fini par récompenser son adversaire. Et il n'y aura pas de revanche puisque Persoon va désormais passer dans le monde amateur, condition essentielle si elle veut tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Un beau défi, tout comme celui de mettre encore un peu plus en lumière les pépites du sport au féminin... l'équipe des sports de la RTBF s'y engage !