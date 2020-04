Découverte: la toute première fois de Claire Orcel

Les sportifs de haut niveau sont inspirants. Mais pour chacun, il y a eu un début sur les terrains de sport. On vous propose de découvrir où tout a commencé. Avec aujourd’hui les premiers pas de Claire Orcel au saut en hauteur.

Claire Orcel est une spécialiste de la hauteur. De nombreuses fois championne de Belgique de la discipline, elle détient un record personnel à 1m94. Cet hiver et l’été dernier, elle a même remporté à deux reprises le championnat de France. Elle s’y sent aussi un peu chez elle, puisqu’elle possède la double nationalité. Mais c’est bien pour les couleurs belges qu’elle saute sur la scène internationale.

Et si ce grand bout de demoiselle de 1m90 place la barre très haut, elle ne fréquente pourtant pas les sautoirs depuis sa tendre enfance. Elle a découvert le saut vers 12 ans. Avant cela, elle faisait de la gym. C’est sa prof de gymnastique de première secondaire qui a eu du flair et que l’a dirigée vers l’athlé. On lui avait souvent dit qu'elle était davantage faite pour la piste que pour les salles de gym. Mais ils sont comme ça dans sa famille, "ils mesurent tous plus d'1m80 et ils s'obstinent tous à faire de la gym", nous explique-t-elle en rigolant.