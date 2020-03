Complètement Filles c'était ce dimanche sur Vivacité

En ce dimanche 8 mars, Vivacité avait remplacé sa traditionnelle émission Complétement Foot par une émission Complétement Filles ! Autour de la table, Lise Burion et Gaëtane Vankerkom, journalistes sportives à la RTBF, ainsi que Dominique Monami, l’ancienne joueuse de tennis, désormais impliquée dans le Comité olympique belge. Durant deux heures elles ont débattu du sport féminin, de ses atouts et de ses combats. Avec, au bout du fil, des invitées du milieu sportif belge féminin : Julie Debatty, Janice Cayman, Alana Castrique, Alexandra Tondeur, Jill Boon, Cynthia Bolingo, Ann Wauters… et un homme tout de même, Michel Lecomte, le directeur des sports à la RTBF. N’hésitez pas à réécouter les deux heures d’émission, avec ces deux fils rouges : "Quelles sont les 3 plus grandes sportives belges de tous les temps? " et "Qui sera LA porte-drapeau de la délégation belge aux Jeux de Tokyo? "