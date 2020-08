C1 dames: Wolfsburg attend Lyon ou Paris en finale

Les Allemandes de Wolfsburg, championnes d'Europe en 2013 et 2014, ont dominé mardi le FC Barcelone 1-0 pour se qualifier en finale de Ligue des champions, où elles retrouveront l'Olympique lyonnais ou le Paris SG.

A Saint-Sébastien en Espagne, ville hôte du "Final 8" féminin, les championnes d'Allemagne ont fait la différence en seconde période par la milieu Fridolina Rolfö (58e), à l'affût dans la surface après un retourné acrobatique de sa coéquipière Ewa Pajor.

Elles disputeront dimanche leur cinquième finale européenne, après les titres de 2013 et 2014 et leurs défaites en 2016 et 2018. Ce sera contre l'Olympique lyonnais, déjà croisé trois fois en finale (2013, 2016, 2018), ou le Paris SG, qui s'affrontent mercredi.

Les Barcelonaises, finalistes de la dernière édition, ont gâché un trop grand nombre d'actions, notamment par Asisat Oshoala (8e, 37e, 61e), Caroline Graham Hansen (41e, 51e) et Mariona (65e).

Elles trouveront sûrement un motif d'injustice dans le penalty non sifflé à l'encontre de Kathrin-Julia Hendrich (13e). En Ligue des champions féminine, l'arbitre ne dispose de l'assistance vidéo qu'en finale, pas avant.

Dans ce match disputé, où la possession de balle était catalane, les Allemandes ont été plus efficaces grâce à Rolfö, internationale suédoise transférée en 2019 du Bayern Munich.