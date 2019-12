Balance ton sport!

Pour Noël, on s’offre un container entier consacré à l'actu des filles qui font du sport ! Comprenez : en cette fin d’année, le site sport de la RTBF va créer un espace tout entier dédié à l’actu du sport féminin. Bienvenue à Sportives !

Et pour faire taire d’emblée les esprits chagrins, non il ne s’agit pas de placer de nouvelles barrières entre hommes et femmes. Le web a cet avantage de permettre de classer un même article dans plusieurs dossiers. Il s’agira simplement de mettre les sportives en évidence, sans les retirer des chapitres où elles prenaient places jusqu’ici.

Ce nouvel espace féminin proposera non seulement l’actualité de nos sportives, mais aussi des magazines, des rencontres, des questionnaires décalés… Bref, un petit coup de pouce bienvenu à l’heure où les sportives sont encore bien moins médiatisées que leurs homologues masculins.

Avec toute notre rédaction (femmes et hommes réunis), on s’y engage. Bonnes découvertes !