Amal Amjahid dans l'InstaLive: "Malgré mon petit gabarit je peux battre tout le monde"

Amal Amjahid était l’invitée de Benjamin Deceuninck dans l’InstaLive RTBF Sport ce jeudi ! L’octuple championne du monde de ju-jitsu et octuple championne d’Europe a répondu sans détour, comme à son habitude.

Amal, confinée en famille à la maison, prend le temps pour profiter des siens. Mais elle fait aussi pas mal de préparation physique. Avec dans son casque, Adèle pour les séances de stretching, et puis du rock pour la course à pied. Elle profite aussi de cette période sans compétition, pour se mettre à jour dans ses cours. La jeune molenbeekoise, de 24 ans, fait un master en sciences sociales.

Une passion qui a débuté suite à une dispute à l’école

Notre championne de ju-jitsu brésilien a confié, que c’est après une dispute à l’école qu’elle a commencé son sport " J’ai toujours été la plus petite, la plus fine à l’école. Un jour, un garçon a pris le bonnet qui était sur ma tête. Il est allé le mettre dans les toilettes. Pas de chance pour lui il n’avait pas de bonnet… Et c’est sa tête que j’ai mise dans les toilettes. Mes profs ont dit à mes parents qu’ils devaient me faire faire un sport de combat pour me défouler. C’est donc à cause, ou grâce à lui que j’ai commencé le ju-jitsu "

Une athlète hors catégorie

Deux mois après avoir commencé le ju-jistu brésilien, Amal était déjà inscrite à une compétition " Je l’ai gagnée. Du coup mon coach m’a dit que c’était trop facile et que je devais affronter des garçons. Je me suis inscrite en catégorie garçons… Et je me suis encore imposée. Ce qui est génial dans ce sport c’est que malgré mon petit gabarit je peux battre tout le monde. Ce qui fait la différence c’est l’agilité, la rapidité, la vitesse. Ce qui explique que j’ai gagné des titres dans toutes les catégories".

Sport de plus en plus populaire

Le ju-jitsu brésilien ressemble au judo, mais contrairement au judo, quand on est au sol le combat continue. Amal se réjouit de voir que son sport devient de plus en plus populaire. " C’est vrai que ce n’est pas un sport olympique, mais franchement il y a 5 ans on n'en parlait pas du tout en Belgique. Et j’espère que dans le futur il sera de plus en plus médiatisé "

Hâte de retrouver ses proches et ses amis

A 24 ans, Amal a encore de belles années de compétition devant elle, mais elle pense déjà à l’après carrière. " J’ai choisi mes études en fonction de ce que je voulais faire plus tard. Et ma deuxième passion c’est d’aider les gens. Je veux le faire pour ma communauté, pour ma ville et pour mon pays "

Amal a conclu l’interview en confiant ce qu’elle fera lorsque le confinement sera enfin terminé. " La première chose que je ferai, c’est d’aller voir toutes les personnes qui me manquent. Des membres de ma famille, mes amis, mais aussi mes partenaires d’entraînements. C’est un moment que j’attends avec impatience ".