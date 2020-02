2000 kms seule à vélo en Patagonie pour notre journaliste Barbara Schaal !

Elle a pris tous ses congés et elle est partie le 30 décembre de la gare de Rivage, entre Liège et Esneux! Le premier janvier, elle était sur son vélo. Barbara Schaal a quitté la rédaction info du centre RTBF à Liège pour s'envoler vers l'Amérique du Sud. Un périple sport-aventure pour cette journaliste qui pratique le triathlon en amateur. "45 jours au Chili, 30 sur le vélo, 11 de randonnées et 4 de repos-bateau-logistique." Une météo inattendue nourrie par des pluies et des vents soufflant parfois à 90 km/h vont corser le voyage. "Je me suis forcée à aller à vélo au travail avant mon départ, explique notre journaliste aventurière. 56 kilomètres aller-retour sur un trajet vallonné même si la météo n'était pas bonne!" Et pourtant….

"Je suis une grosse frileuse et mes principales limites sont le froid et l'humidité, nous raconte Barbara. Mais j'étais contente de pouvoir me confronter à ces conditions! Ce voyage m'a endurcie, je pense. Parfois, on se met des limites parce qu'on est habitué à un certain confort de vie… et en fait notre corps nous permet de faire beaucoup plus que ce qu'on pense! Ma plus grosse surprise fut le climat, pour moi et pour les chiliens aussi d'ailleurs! D'habitude, à cette période, il fait beau mais, un matin, je me suis réveillée au pieds des Andes couvertes de neige. J'ai replié ma tente, rechargé le vélo et je suis partie par une température de 2 degrés."

La météo venteuse et pluvieuse fut la plus grosse surprise du voyage! - © Tous droits réservés

A l'automne, elle s'est achetée un vélo "gravel", càd un vélo de randonnée renforcé qui se rapproche d'un vélo de cyclocross. Poids 11 kilos que l'on peut presque tripler lorsqu'il est chargé! "Je l'ai surnommé Fernando, je ne sais pas pourquoi! J'y ai ajouté un porte paquet. Je l'ai équipé de bons pneus marathon avec des chambres à air. Je n'ai connu qu'une seule crevaison suite à une jante pliée. Ce fut mon seul souci mécanique! J'avais deux sacoches classiques à l'arrière, une tente sur le cadre, un sac boudin sur le cintre, un sac de couchage sur le porte paquet, ma nourriture, mon eau...total en ordre de marche 30 kilos!" Elle roulera en moyenne 6 heures par jour. Des kilométrages variés, selon les conditions météos. "Je parcourais entre 50 et 150 kilomètres sur une journée. Le kilométrage le plus long fut le plus facile parce qu'il faisait sec et que j'avais le vent dans le dos. J'ai roulé à plus de 30 de moyenne!" Barbara pédalera 30 jours, 2000 kilomètres vers la point sud du Chili! Elle devra se priver d'un passage en Argentine et de la vue sur le glacier suspendu Puyuhuapi en raison des conditions météo. Ses deux seuls regrets!

Barbara n'en est pas à son coup d'essai. Elle a commencé par des périples plus courts en France, en Belgique avant de parcourir la Nouvelle-Zélande en 2019. Et demain... " J'aimerais faire une partie de la Route de la Soie, la Pamir Highway en Asie Centrale du Tadjikistan à l'Ouzbékistan."

"J'ai croisé beaucoup de couples à vélo ou des hommes seuls qui voyagent parfois même depuis 5 ans. C'est le cas de ce Suisse, Léo, la quarantaine, qui m'a étonné par son ingéniosité pour faire rentrer tout un tas de bazards inutiles sur son vélo!! Ca étonnait beaucoup les gens que je sois une femme seule. Et ça m'énerve un peu! En général, cet étonnement est plutôt bienveillant. Mais on s'étonne que je sois capable de le faire seule. Est-ce une question de capacité physique? Ca a l'air d'être un exploit !! Je ne comprends pas pourquoi c'est moins à la portée d'une femme que d'un homme. C'est comme si on s'étonnait qu'une femme puisse faire des choses par elle-même!"

"Les vacances courtes me frustrent toujours"

En route vers le Sud mais pas toujours le soleil ! - © Tous droits réservés

"Le vélo t'apporte la liberté" - © Tous droits réservés

On l'a deviné. Les vacances hôtel-plage-piscine, ce n'est pas son truc! "Les vacances courtes me frustrent parce que je n'ai pas le temps de rentrer dedans! Le vélo est le mode de voyage qui me convient car il me permet la découverte à un rythme beaucoup plus lent. Et ça me permet de m'imprégner de ce que je vois."

Entrainée mais pas surentrainée, Barbara avoue "ne pas avoir connu de coup de mou. Même dans les moments difficiles physiquement, j'étais contente d'être là. Il n'y avait pas de pression. Je savais que je pouvais planter ma tente. Je faisais du camping sauvage (autorisé) en prenant beaucoup de précautions et en m'assurant d'être à un endroit où je n'étais pas visible. Je n'ai jamais eu peur. il n'y a pas de danger manifeste. le tout est de faire preuve de bon sens! Une nuit, j'ai été réveillée par un bruit de broutement autour de ma tente. Je suis sortie de ma tente et j'ai découverte des espèces de moutons difformes (rire). Et le matin, j'ai découvert que c'était des alpagas!"