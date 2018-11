Veljkovic collabore avec la justice en échange d'une remise de peine

Coup de théâtre dans l'affaire du footgate. La figure centrale de l'enquête, l'agent de joueurs Dejan Veljkovic a décidé de collaborer avec la justice contre une remise de peine. Le Serbe deviendrait ainsi le premier repenti de l'histoire de la justice belge

Selon Sporza, la nature des révélations et l'entité de la peine de prison auraient déjà été négociées, comme le prévoit la toute nouvelle loi sur ce système. "Veljkovic va dévoiler intégralement aux enquêteurs ses activités en tant qu'agent de joueurs", a déclaré son avocat Kris Luyckx mardi matin à la sortie de la chambre du conseil où le Serbe devait comparaître. "Il a travaillé dans un secteur où l'illégalité est la norme et ne pouvait pas revenir en arrière. Il n'est pas le seul responsable", a-t-il ajouté.

La législation toute récente sur les "repentis" permet à des personnes inquiétées de livrer des informations importantes sur les auteurs ou complices d'un crime en échange d'un adoucissement de leur peine.

L'avocat de l'agent a également plaidé la libération de son client, qui est en détention préventive depuis le mois d'octobre. Une décision à ce sujet sera prise dans l'après-midi. Il est inculpé de participation à une organisation criminelle, blanchiment et corruption privée. "Nous avons demandé à ce que Veljkovic puisse quitter la prison aujourd'hui, avec de sévères conditions de remise en liberté comme l'interdiction de quitter le pays et d'être en contact avec d'autres personnes impliquées, et l'obligation de rester à disposition des enquêteur."