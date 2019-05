Malines va continuer à défendre sa cause avec la plus grande énergie

Finale 2019 : FC Malines - La Gantoise - Coupe de Belgique 2019 - 01/05/2019 Le FC Malines a décroché ce mercredi la deuxième Coupe de Belgique de son histoire grâce à sa victoire en finale (1-2) face à La Gantoise au Stade Roi Baudouin. Le Malinwa est devenu la deuxième équipe d'une division inférieure à décrocher la Coupe de Belgique après le Racing Tournai en 1956, il y a 63 ans. Jean-Luc Dompé a ouvert le score en faveur des Buffalos peu après la demi-heure (32' 1-0), mais Nikola Storm a réussi à égaliser d'une jolie reprise de volée un peu plus de cinq minutes plus tard (38' 1-1). En seconde période, German Mera, de la tête, a placé les Malinois aux commandes à l'heure de jeu (62' 1-2). Les hommes de Wouter Vrancken, à cours de compétition (ils n'avaient plus joué en match officiel depuis la mi-mars et leur victoire en finale de la D1B), ont ensuite souffert pendant la dernière demi-heure de la rencontre, mais grâce notamment à leur gardien néerlandais Michael Verrips, ils ont réussi à conserver leur court avantage pour soulever leur deuxième trophée cette saison. En plein Footgate, cette performance risque de ne pas être "que" sportive : elle fera aussi ses heureux par ricochets, à commencer par Anderlecht et éventuellement le Standard.