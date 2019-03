La Pro League rappelle que l'enquête n'a pas d'influence sur les compétitions actuelles

L'Union belge de football a reçu copie jeudi du parquet fédéral d'une partie du dossier pénal de l'enquête judiciaire relative à la fraude dans le milieu du football et a communiqué qu'elle prendrait une décision pour la mi-juin. La Pro League a pris acte des commentaires émis par l'Union belge.

"La Pro League rappelle qu'elle s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction et qu'elle suit attentivement la procédure disciplinaire qui relève de la compétence des instances de la fédération. Elle rappelle que cette procédure ne peut avoir aucune influence sur le déroulement des compétitions de cette saison. La Pro League ne formulera aucun autre commentaire sur le sujet", peut-on lire dans un communiqué transmis jeudi soir.

L'Union belge avait rappelé les étapes prochaines de son enquête disciplinaire, lancée en novembre dernier, liée "à des faits éventuels de falsification de matches dans le cadre de la lutte contre la relégation de la Division 1A la saison passée", avait-elle communiqué dans la journée.

"L'enquête a trait aux matches Yellow-Red KV Mechelen - KV RS Waasland-SK Beveren et KAS Eupen - Royal Excel Mouscron de la dernière journée de la compétition régulière de la saison 2017-2018", a rappelé l'Union belge qui a auditionné 130 personnes, que ce soient des joueurs, des agents, des administrateurs de clubs, des entraîneurs et l'ensemble du corps arbitral (à l'exception du VAR) des Divisions 1A et 1B.

Le coordinateur d'instruction de l'Union belge, Ebe Verhaegen, a confirmé avoir reçu une liste de 35 pièces du dossier pénal, qui permettra de vérifier des éléments du dossier disciplinaire. L'enquête disciplinaire en est à sa phase finale et pourra être clôturée à court terme, a assuré l'Union belge de football qui espère rendre une décision définitive le plus vite possible et au plus tard pour le 30 juin.