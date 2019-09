La fédération des agents : "C.Henrotay ne mérite pas d'être lynché sur la place publique"

Interpellé et inculpé ce matin pour blanchiment, corruption privée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, l’agent de joueurs Christophe Henrotay fait partie de la Belgian Federation of Football Agents, la BFFA. Cette fédération belge des agents avait été créée en décembre 2018, suite au scandale du Footgate. Sa mission est d’assainir la profession et combattre la corruption. Christophe Henrotay bénéficie bien évidemment de la présomption d’innocence, mais quand les enquêteurs grattent chez l’un des membres fondateurs de cette fédération, il y a de quoi se poser des questions.

Nous avons joint Nenad Petrovic, CEO de la BFFA. "Ma première réaction est une réaction d’étonnement. Et puis un sentiment personnel de tristesse, car j’ai d’excellents contacts avec Christophe Henrotay. On parle ici de blanchiment d’argent, on pourrait lui reprocher -d’après ce que j’ai compris- des rétrocommissions ou des choses pareilles. Pour être honnête c’est compliqué d’en parler car nous n’avons pas d’information à ce sujet. Et je tiens à rappeler que, comme tout un chacun, il y a une présomption d’innocence qui est de mise. Jusqu’à preuve du contraire, il n’a jamais été condamné et il ne mérite pas d’être lynché sur la place publique".

"Très clairement, nous avons des statuts et nous les appliquons d’une manière extrêmement stricte. S’il y a un problème, nous allons trancher dans le vif. Il est évident que le Conseil d’Administration prendra la décision qui s’impose, à savoir une sanction immédiate. Et nous serons extrêmement vigilants sur car point, car il y va de notre crédibilité. Notre fédération n’existe que depuis un peu moins d’un an et visiblement, les faits qui pourraient, éventuellement, être reprochés à Mr Henrotay sont des faits qui datent de 2015 d’après ce que j’ai lu", précise encore Nenad Petrovic.