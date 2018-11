La fédération belge de football compte aussi sur des repentis

La fédération belge de football (URBSFA) espère également pouvoir compter sur des repentis. Mardi, l'agent de joueurs Dejan Veljkovic a conclu un accord avec le parquet fédéral pour coopérer avec la justice et ainsi bénéficier du statut de repenti et d'une réduction significative de ses peines. Peu de temps après, l'URBSFA a annoncé adopter une pratique similaire, ont écrit mercredi les quotidiens Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et Het Laatste Nieuws.

Les repentis pourraient en effet également bénéficier de réduction de peine à la fédération, a déclaré Ebe Verhaegen, coordinateur de l'enquête disciplinaire depuis l'ouverture du dossier judiciaire. "Les clubs qui peuvent coopérer éviteront de se faire radier et les amendes seront divisées de moitié. Les joueurs qui adopteront ce statut de repenti ne seront suspendus qu'un an maximum."