L'agenda de la CBAS est fixé, le FC Malines plaidera mardi après-midi

Jeudi matin, vers 11 heures, s'est achevée la séance d'introduction de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) réunie pour examiner l'appel dans l'affaire du match de football FC Malines/Waasland-Beveren du 11 mars 2018 suspecté d'avoir été truqué. Le président Marc Boes a fixé les différentes dates de plaidoirie. Lundi et mardi, les plaidoiries auront lieu à l'Euro Volley Center de Vilvorde. Celles-ci seront normalement ouvertes au public.

Les séances de la CBAS commenceront lundi matin 1er juillet (à partir de 10 heures) avec les plaidoiries de Tubize, du Sporting Lokeren, du Beerschot Wilrijk et du parquet fédéral de l'Union belge de football (URBSFA). Mardi matin, ce sera au tour de la défense de Waasland-Beveren, où le président Dirk Huyck sera personnellement présent. Mardi après-midi "le groupe FC Malines" prendra la parole. Le dernier mot mardi sera pour l'avocat de l'agent de joueurs Walter Mortelmans. Il espérait pouvoir reporter son plaidoyer à mercredi, mais le président Marc Boes n'a pas encore accédé à sa demande.

Néanmoins, il semble y avoir de bonnes chances que l'on plaidera encore mercredi. Au début de l'audience, qui était ouverte à la presse, M. Boes a fait remarquer qu'il prévoyait un temps de plaidoirie d'environ une demi-heure. La plupart des avocats n'étaient pas d'accord et ont suggéré de prévoir des plaidoiries plus longues, allant d'une heure à une heure et demie.

Le vainqueur de la Coupe de Belgique, Malines espère obtenir une place en 1A grâce à son appel devant la CBAS alors qu'il a été rétrogradé en D1B par l'Union belge (URBSFA). Lokeren espère éviter la relégation en 1B, tandis que Tubize veut échanger une place dans la première division du football amateur (A1) pour une place dans la Proximus League (1B).