Auditionné par la police, Timmermans quitte la présidence du FC Malines

Johan Timmermans a décidé de renoncer à son mandat de président du conseil d'administration du FC Malines, indique jeudi soir le club de Division 1B, secoué par le scandale de fraude présumée qui agite le monde du football belge depuis un mois.

Johan Timmermans avait été auditionné par la police fédéral à la mi-octobre dans le cadre de cette affaire. "Je constate que le simple fait que je sois président et que j'ai été auditionné par la police amène des troubles et un manque de sérénité", déclare Timmermans sur le site du club. "Je veux donc faire un pas de côté car les intérêts du FC Malines, de ses joueurs et de ses supporters primeront toujours à mes yeux".

Johan Timmermans était président du 'Kavé' depuis 2003. "J'ai exercé ce mandat avec beaucoup de fierté et d'engagement", dit-il. "Je suis convaincu que mon successeur présidera le conseil d'administration avec la même énergie et le même dévouement. L'avenir du KV doit rester notre priorité absolue. Je vais continuer à soutenir le club que je supporte depuis plus de 50 ans", conclut Johan Timmermans.