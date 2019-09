Herman Van Holsbeeck présenté vendredi au juge d'instruction

L'ancien manager du Sporting d'Anderlecht Herman Van Holsbeeck ne sera présenté que demain/vendredi au juge d'instruction Michel Claise, indique jeudi Het Laatste Nieuws, une information confirmée à Belga par des sources judiciaires. Cela signifie que l'homme, interpellé jeudi matin dans le cadre de l'enquête autour de l'agent de joueurs Christophe Henrotay, passera la nuit en cellule. Mercredi, Christophe Henrotay et son bras droit Christophe Cheniaux ont été interpellés, le premier à Monaco et le second en région liégeoise. Ils ont été inculpés de blanchiment, corruption privée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux.

Le parquet fédéral et le juge d'instruction bruxellois Michel Claise mènent depuis plusieurs mois une enquête sur le blanchiment d'argent dans le milieu du football.

L'enquête porte notamment sur des arrangements financiers autour du transfert de l'attaquant Aleksandar Mitrovic vers le club anglais de Newcastle en 2015, et autour du transfert de Youri Tielemans à l'AS Monaco. Cette enquête est distincte d'une autre enquête sur des fraudes dans le milieu du football belge, instruite à Tongres, et qui a abouti il y a quelques mois à l'arrestation des agents de joueurs Mogi Bayat et Dejan Veljkovic.

Dans l'enquête bruxelloise, des perquisitions avaient déjà été menées en avril dernier au centre de formation du Sporting d'Anderlecht à Neerpede, au stade du club, au siège de l'Union Belge (URBSFA) et dans une agence immobilière.

Mardi et mercredi, ce sont quatre adresses à Monaco, deux en Belgique et une à Londres qui ont été perquisitionnées. L'agent de joueurs Christophe Henrotay et son associé Christophe Cheniaux ont été interpellés à l'issue de ces perquisitions. Tous deux ont été placés sous mandat d'arrêt et inculpés de blanchiment d'argent, corruption privée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Trois voitures de luxe, une somme de sept millions d'euros en espèces, un bateau et deux appartements ont été saisis.

Jeudi, Herman Van Holsbeeck a été interpellé afin d'être entendu, les enquêteurs souhaitant savoir s'il avait également joué un rôle dans ces pratiques présumées frauduleuses.