La saga du footgate continue… Comme prévu les noms commencent à tomber. L’agent de joueurs Dejan Veljkovic bénéficie du statut de repenti, et du coup, des noms qu’il a balancés commencent à sortir. Le quotidien Het Nieuwsblad a mis la main sur ses déclarations.

La liste de Dejan Veljkovic va faire trembler toute la planète foot de notre pays. On parle de 15 dirigeants, directeurs ou entraîneurs. Des noms ronflants.

Parmi eux, on retrouve des grands noms d’Anderlecht et du FC Bruges. Il y a entre autres Herman Van Holsbeeck, ex-manager d’Anderlecht, qui a dit qu’il se défendrait devant les tribunaux. Côté brugeois, les noms cités sont ceux de Georges Leekens et Ivan Leko, anciens coachs du Club. Les deux hommes nient fermement toutes les allégations.

Les commissions en noir se faisaient généralement dans le cadre de transferts, mais aussi de prolongations de contrat ou d’indemnités de départ.

Selon les comptes noirs de Veljkovic, il s’agit d’un total de 853.687 euros de paiements secrets. 757.289 euros supplémentaires avaient été promis, mais n’ont jamais été payés.