Footgate : Fabien Camus inculpé pour blanchiment et organisation criminelle

L'ex-joueur de Charleroi Fabien Camus, actuellement sans club, a été inculpé ce mercredi pour blanchiment et organisation criminelle dans le cadre de la vaste affaire de fraude qui secoue depuis deux semaines le football belge. Le Parquet a confirmé cette information. Il ne serait pas impliqué dans le volet des matches truqués.

Sous contrat pendant six mois avec Malines entre janvier et juin 2018, le milieu de terrain franco-tunisien a été interrogé ce mardi et ce mercredi avant d'être placé sous mandat d'arrêt.



Camus est un des joueurs "historiques" de l'écurie de Mogi Bayat. L'agent l'avait attiré à Charleroi en 2005 alors qu'il était dirigeant du Sporting.

C'est le troisième joueur entendu dans cet immense dossier après Davy Roef (Waasland-Beveren), interrogé en tant que simple témoin, et Olivier Myny (OH Louvain), inculpé mais remis en liberté sans conditions.