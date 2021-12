Footgate – Dejan Veljkovic : Besnik Hasi, Emilio et Yannick Ferrera également cités

Ce ne sont d’ailleurs pas moins de neuf entraîneurs qui auraient gagné de l’argent noir. Parmi ceux-ci, le quotidien évoque Yannick Ferrera , Aleksander Jankovic et Besnik Hasi .

La liste de Dejan Veljkovic continue de s’allonger. Ce mardi, on évoquait 15 personnes avec notamment Herman Van Holsbeeck , Georges Leekens et Ivan Leko .

Ce mardi, ce sont les commissions en noir qui étaient évoquées. Et ce mercredi, Het Nieuwsblad va plus loin. Veljkovic a expliqué aux enquêteurs qu’il avait, avec l’aide des clubs concernés (NDLR : Anderlecht, le Club Bruges, Malines, Genk, le Standard, Lokeren et Louvain), fait de faux contrats, notamment de scouting.

Des contrats payés aux membres de la famille de Veljkovic ou à des amis de ce dernier. Une fois l’argent reçu, celui-ci était rapatrié en Belgique sur des comptes à Genk appartenant à l’intermédiaire avant d’être retiré en cash et distribué aux entraîneurs.