Footgate : Anderlecht joue la prudence en matière de paiement d'agents

Anderlecht a pris une mesure de prudence en marge de la vaste enquête qui secoue depuis plusieurs semaines le monde du football belge. Joint par nos soins, Marie Verbeke, responsable communication du club, nous a donné plus de précisions.

En plus d’avoir gelé le paiement des primes aux agents actuellement soupçonnés de fraudes dans le cadre du Footgate, les dirigeants du Sporting ont mis en place un contrôle interne plus approfondi avant de payer les autres agents qui travaillent avec le club et qui ne sont pas inquiétés par cette affaire.

Tous les mois, le RSCA effectue en effet des versements à plusieurs agents afin d’échelonner le paiement des commissions de transferts.

Cette mesure interne est en droite ligne avec la volonté du président Marc Coucke, également président de la Pro League, d’assainir le monde des intermédiaires et de rendre ce système plus transparent.