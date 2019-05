En visite dans les coulisses du Football-Gate…

Un immeuble de bureaux jouxtant la Cité Reyers RTBF-VRT : l’Union Belge de football a volontairement loué ce lieu proche des grands médias, pour favoriser une résonance maximale. Depuis la mi-mai, la Commission des Litiges s’est installée ici pour traiter du volet « match-fixing » du Football Gate.

À l’entrée, on croise des policiers de faction, un contrôle sévère est exercé sur les cartes de presse. A l’intérieur de la salle d’audience, règne l’ambiance feutrée d’un tribunal provisoire : les 3 juges siègent, à leur droite le Procureur Fédéral Kris Wagner, à leur gauche le greffier. Dans la salle, on trouve quelques journalistes, mais surtout les avocats des diverses parties. Les débats sont intégralement menés en flamand.

« Le climat est serein, mais plus on avance dans le dossier, plus on découvre des faits d’une grande gravité » explique l’avocat Walter Van Steenbrugge, qui défend Lokeren, auquel une relégation de Waasland-Beveren permettrait d’assurer sur le tapis vert son maintien après sa relégation sportive. « C’est hallucinant de découvrir, à l’écoute des relevés téléphoniques et à la lecture des procès-verbaux, le comportement de certains dirigeants qui ont aussi d’importances fonctions dans la vie civile. Comme avocat mais aussi comme amateur de foot, je suis sidéré.

Beaucoup d’arguments de procédure sont développés par les avocats. Comme celui posant qu’une Fédération sportive n’est pas apte à trancher une matière judiciaire.

« Ces arguments sont très léger » poursuit l’avocat de Lokeren, par ailleurs proche également du Club Bruges. « La jurisprudence de la Cour de Cassation notamment dit que des instances sportives peuvent traiter d’affaires disciplinaires et fonctionner comme un tribunal, même si une procédure est en cours devant une juridiction ordinaire. Le fait d’ailleurs que certaines parties n’arguent que de vices de procédure sans aborder le fond en dit long sur les faits reprochés dans ce dossier… Et puis, tous les clubs professionnels affiliés à la Fédération ont signé leur engagement à reconnaître la compétence des instances fédérales, alors… »

Ce mardi, la Commission des Litiges clôturera ses travaux par une 6e journée qui permettra aux deux clubs les plus mouillés, Malines et Waasland-Beveren, de répliquer au réquisitoire du Procureur Kris Wagner.

« J’espère que cette affaire fera date dans l’histoire du football belge et contribuera à changer les choses. Tant de gens mettent leurs euros pour assister à des matches de football, il faut que ceux-ci se déroulent de manière régulière. Je souhaite que les décisions de la Commission soient exemplaires pour l’avenir. Quand on voit, à la lumière de cette enquête, les interactions entre les différents acteurs du foot, comme les arbitres, les journalistes, les dirigeants, les joueurs et les entraîneurs, je m’inquiète. Le football doit s’organiser autrement, notamment via la création d’une agence totalement indépendante pour les arbitres. Il y a beaucoup trop d’influences » conclut Walter Van Steenbrugge.

Une décision devrait être rendue en cette fin de semaine. Après quoi, un dernier recours sera possible à la Cour Belge d’Arbitrage du Sport. Au plus tard fin juin, l’affaire sera clôturée.