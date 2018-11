Eden Hazard sur les affaires qui secouent le monde du foot : "Je suis pour qu'on remette de l'ordre et pas qu'en Belgique"

L’affaire "Footgate" a éclaté au grand jour le matin du 10 octobre. Les conclusions de l’enquête sont retentissantes : organisation criminelle, blanchiment et corruption sont monnaies courante dans le football belge.

Au niveau international, les grandes instances du football et les cadors européens sont également ébranlés dans le cadre des Football Leaks.

"Les Football Leaks, comme on dit, ce n'est pas simplement un problème d'agents, c'est un problème général dans le football. Je suis pour qu'on remette de l'ordre dans le football et pas seulement en Belgique mais aussi au niveau international", a réagi Eden Hazard, le capitaine de Chelsea et des Diables roouges au micro de Sporza.

Et de préciser : "On sait que c'est un monde où il y a beaucoup d'argent et il y a toujours des personnes qui ne pensent pas comme nous. Personnellement, je n'ai pas les capacités pour rendre le monde du foot propre mais il y a des gens mieux placées que moi pour faire cela".