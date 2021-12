Des vêtements de luxe et deux Rolex pour 43.500 €, les "cadeaux" de Dejan Veljkovic à Herman Van Holsbeeck

Dejan Veljkovic, le premier repenti de l’histoire de la justice belge, a dévoilé les dessous peu reluisants du milieu du football belge dans une longue interview accordée à la VRT. Le manager serbe s’est lancé dans un grand déballage avec des exemples précis. Il a notamment expliqué sa relation de travail avec Herman Van Holsbeeck, quand il était directeur général d’Anderlecht.

►►► Vous pourrez découvrir cette interview de Dejan Veljkovic ce jeudi 16 décembre sur La Une

Veljkovic affirme que HVH a touché des commissions sur les transferts de Dalibor Veselinovic (35.000€) et de Milan Jovanovic (50.000€). Mais les "cadeaux" de Dejan ne se sont limités à de l’argent. "Il m’a dit que j’étais toujours bien habillé et qu’il voulait que l’emmène faire les magasins. Nous sommes allés à Anvers. Dans une boutique il a acheté beaucoup de chemises, dans l’autre des costumes pour un montant entre 10.000 et 20.000 euros". Dans le reportage de Pano, on voit un ticket de caisse pour 19 chemises avec les initiales HVH