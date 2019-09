Christophe Henrotay : l'agent des Diables, le diable des agents ?

Le monde du football et ses agents n'ont manifestement pas encore livré tous leurs secrets. Un nouveau nom est sorti ce mercredi matin : Christophe Henrotay. C'est une information RTBF, plusieurs perquisitions ont été menées ces dernières heures du côté de Monaco, Liège et Londres. Deux personnes ont été interpellées pour des soupçons de blanchiment d'argent, corruption et association de malfaiteurs dans le cadre de transferts de joueurs de football. Ces deux personnes sont Christophe Henrotay et Christophe Cheniaux, son beau-frère et plus proche collaborateur. Des interpellations qui ne concernent pas les enquêtes liées au Footgate et donc à Dejan Veljkovic et Mogi Bayat.

Domicilié à Monaco, Christophe Henrotay est le fils de Roger Henrotay (ex-joueur du Standard et lui aussi agent de joueurs). Il est l'un des agents belges les plus influents dans le monde du football. On parle ici d'un agent qui effectue des transactions d'une toute autre dimension que celles de Mogi Bayat par exemple. Il suffit de jeter un œil dans son portefeuille de joueurs pour comprendre.