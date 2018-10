9 mandats d'arrêt, 19 inculpés : le point sur l'enquête

Le football belge a été emporté dans un scandale de fraude financière et sportive. 48 heures après l'explosion de l'affaire, la justice a bouclé ses interrogatoires et a pris ses premières décisions. 9 mandats d'arrêt ont été délivrés et 19 personnes ont été inculpées.



L'enquête se divise en deux grands volets. Le premier concerne des faits de blanchiment d'argent. Le deuxième se concentre sur des soupçons de matches truqués. Mogi Bayat et Dejan Velkjovic, deux agents de joueurs, sont au centre de cette affaire. Mais seul le Serbe est impliqué dans les deux pans du dossier.



Veljkovic est soupçonné d'avoir tenté d'arranger des matches pour favoriser le maintien de Malines la saison dernière. Ses "efforts" ont été vains.



Mogi Bayat est lui soupçonné d'avoir manipulé des transferts avec l'aide d'autres agents pour maximiser ses commissions. Selon plusieurs quotidiens (Sudpresse, Het Laatste Nieuws, ...), les passages de Henry Onyekuru à Eupen et d'un joueur au Spartak Moscou (Sofiane Hanni ?) sont notamment dans le viseur de la justice.



19 personnes ont également été inculpées dans cette affaire. On retiendra les noms de l'arbitre Sébastien Delferière (soupçon de participation à une organisation criminelle, corruption passive et active), du coach Brugeois Ivan Leko (blanchiment d'argent) ou du président de Waasland-Beveren Dirk Huyck (soupçon de participation à une organisation criminelle, corruption passive et active).



A cette heure, ils sont tous présumés innocents.



Ils sont sous le coup d'un mandat d'arrêt :

Dejan Veljkovic, agent de joueur, soupçonné de participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption



Mogi Bayat, agent de joueur, soupçonné de blanchiment d'argent



Karim Mejjati, agent de joueur, soupçonné de blanchiment d'argent



Laurent Denis, ex-avocat, soupçonné de blanchiment d'argent



Bart Vertenten, arbitre, soupçonné de contacts avec un agent de joueurs et possible trucage de matches



Olivier Somers et Thierry Steemans, dirigeants du FC Malines, soupçonnés de participation à une organisation criminelle et de corruption active et passive



Dragan Siljanoski, agent de joueurs, soupçonné de blanchiment d'argent et d'organisation criminelle



Maria Bolgojevska, maîtresse de Veljkovic, soupçonnée de participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent